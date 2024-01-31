Мировые цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть опустились в среду, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть опустились в среду, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,64 доллара за баррель, что на 0,23 доллара (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Срок биржевого обращения мартовских контрактов истекает в среду. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы на Brent подешевели в ходе торгов на 0,23 доллара (0,28%), до 82,27 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 0,21 доллара (0,27%), до 77,61 доллара за баррель.

В январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.