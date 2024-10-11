Мировые цены на нефть незначительно снизились

Нефть незначительно подешевела в пятницу, корректируясь после существенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Нефть незначительно подешевела в пятницу, корректируясь после существенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 79,18 долларов за баррель.

Это на 0,22 доллара (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,16 долларов (0,21%), до 75,69 долларов за баррель.