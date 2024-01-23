Мировые цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть незначительно снизились утром во вторник после резкого скачка накануне, в результате которого котировки обновили месячные максимумы.

Цены на нефть незначительно снизились утром во вторник после резкого скачка накануне, в результате которого котировки обновили месячные максимумы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 79,91 доллара за баррель, что на 15 центов (0,19%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,13 доллара (0,17%), составив 74,63 доллара за баррель.

Обе марки нефти завершили торги на самых высоких отметках с 26 декабря прошлого года.

"Трейдеры начинают осознавать, что рецессию в экономике мы вряд ли увидим, - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн в интервью MarketWatch. - Это повышает прогнозы спроса в период, когда ситуация с предложением довольно сложная. Спрос превысит ожидания, если экономика продолжит расти, и позднее в этом году дефицит предложения может усилиться", - добавил он.

Аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада также отметил улучшение отношения участников рынка к рисковым активам, о чем свидетельствует рост американских фондовых индексов. Позитивный настрой на рынке акций "помогает повысить аппетит к другим рисковым активам, включая нефть".