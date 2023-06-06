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Мировые цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть незначительно снизились Мировые цены на нефть немного снизились во вторник утром.
Энергетика
6 июня 2023 г. 10:32
Мировые цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть немного снизились во вторник утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,51%, до 76,32 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,62%, до 71,7 доллара за баррель.

Днем ранее на фоне новости о сокращении добычи стоимость нефти росла, но во вторник перешла к отрицательной динамике в свете сомнений о возможном увеличении спроса со стороны Китая. Так, альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки.

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