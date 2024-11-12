Мировые цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть незначительно снизились утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого котировки обновили двухнедельные минимумы.

Цены на нефть незначительно снизились утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого котировки обновили двухнедельные минимумы.

Как передает Report, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 71,77 долларов за баррель, что на 0,06 долларов (0,08%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,08 долларов (0,12%), до 67,96 долларов за баррель.

Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая - на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти.

Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнергетики США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.