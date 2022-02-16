Мировые цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились на некотором ослаблении опасений по поводу поставок.

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились на некотором ослаблении опасений по поводу поставок.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подешевела на 0,17% — до 93,12 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 92 доллара за баррель.

Во вторник представитель Минобороны России заявил о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений. Рынки восприняли это как определенную разрядку напряженности вокруг Украины. Опасения перебоев в цепочке поставок энергоносителей несколько ослабели.

Кроме того, инвесторы оценивают данные о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что за минувшую неделю запасы опустились на 1,076 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,769 млн баррелей. Теперь рынки ждут официальную статистику от Минэнерго США.