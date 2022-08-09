Мировые цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились на перспективах возобновления поставок "черного золота" из Ирана на мировой рынок.

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились на перспективах возобновления поставок "черного золота" из Ирана на мировой рынок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%, до 96,45 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 90,56 доллара.

Стоимость нефти снизилась на перспективах возможного возобновления поставок этого вида сырья из Ирана. Ранее переговорщики от Ирана и США сообщили, что собираются в Вену на очередной раунд непрямых переговоров. Вашингтон может снять санкции с иранского нефтяного экспорта взамен на приостановку разработок Ирана в ядерной отрасли. В случае если страны придут к консенсусу, это откроет Ирану возможность увеличить добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение 8-10 месяцев.