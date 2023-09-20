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Мировые цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть незначительно снизились Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение утром в среду после спада накануне.
Энергетика
20 сентября 2023 г. 10:55
Мировые цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение утром в среду после спада накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,88%, составив 93,51 доллар за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 0,9%, составив 90,38 долларов за баррель.

Участники рынка в ожидании итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее сегодня. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

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