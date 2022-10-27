Мировые цены на нефть незначительно повысились

Котировки нефти умеренно выросли в четверг после взлета до двухнедельных максимумов накануне на данных о сокращении запасов бензина в США и о снижении курса доллара.

Котировки нефти умеренно выросли в четверг после взлета до двухнедельных максимумов накануне на данных о сокращении запасов бензина в США и о снижении курса доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,25%, до 95,93 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,22%, до 88,1 долларов за баррель.

Ранее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.