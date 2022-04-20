Мировые цены на нефть незначительно повысились

Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1% на опасениях дефицита "черного золота" на рынке.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1% на опасениях дефицита "черного золота" на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,19% — до 108,53 доллара США за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,25%, до 103,33 доллара.

В среду утром на динамику цен оказывают влияние опасения по поводу возникновения дефицита "черного золота" на фоне различных факторов. Так, инвесторы опасаются увлечения спроса на нефть в Китае в связи с ослаблением коронавирусных ограничений.

Даже несмотря на значительное сокращение авиаперевозок, как внутренних, так и международных, активность грузоперевозок в Китае остается высокой", — пишет газета Wall Street Journal.

Также цены на нефть поддерживает заявление Международного валютного фонда о значительном ухудшении глобальных экономических перспектив на фоне геополитической напряженности, ведущей к сбоям поставок как из России, так и из Украины. Это вновь усилило опасения инвесторов насчет нехватки сырья.

Кроме того, на нефтяные котировки позитивно влияет ослабление доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 100,73 пункта. Более дешевый доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.