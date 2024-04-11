О нас

Мировые цены на нефть незначительно повысились

Мировые цены на нефть незначительно повысились Котировки нефти умеренно выросли утром в четверг после значительного подъема накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.
Энергетика
11 апреля 2024 г. 10:10
Мировые цены на нефть незначительно повысились

Котировки нефти умеренно выросли утром в четверг после значительного подъема накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,11 доллара (0,12%), до 90,59 доллара за баррель.

В среду Brent подорожала на 1,06 доллара (1,2%), до 90,48 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,1 доллара (0,12%), до 86,31 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подорожал на 0,98 доллара (0,1%), до 86,21 доллара за баррель.

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии.

Рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 715 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Цена на азербайджанскую нефть упала до 92 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 92 долларов
11 апреля 2024 г. 10:55
Ежегодный объем экспорта азербайджанского газа в Европу до 2026 года увеличится на 17%
Ежегодный объем экспорта азербайджанского газа в Европу до 2026 года увеличится на 17%
11 апреля 2024 г. 10:26
S&P: Азербайджан сохранил добычу нефти на стабильном уровне
S&P: Азербайджан сохранил добычу нефти на стабильном уровне
10 апреля 2024 г. 17:50
Назначен новый начальник Сальянского регионального управления эксплуатации газа
Назначен новый начальник Сальянского регионального управления эксплуатации газа
10 апреля 2024 г. 11:46
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
10 апреля 2024 г. 10:52
EIA сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год неизменным
EIA сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год неизменным
10 апреля 2024 г. 10:33
EIA обнародовало прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2024 год
EIA обнародовало прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2024 год
10 апреля 2024 г. 10:02
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины
10 апреля 2024 г. 09:25
Vitol: Цены на нефть могут достичь в этом году 100 долларов за баррель
Vitol: Цены на нефть могут достичь в этом году 100 долларов за баррель
9 апреля 2024 г. 19:31
AERA: Число обращений по вопросам электроснабжения выросло на 22,2%
AERA: Число обращений по вопросам электроснабжения выросло на 22,2%
9 апреля 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi