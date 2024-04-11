Мировые цены на нефть незначительно повысились

Котировки нефти умеренно выросли утром в четверг после значительного подъема накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.

Котировки нефти умеренно выросли утром в четверг после значительного подъема накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,11 доллара (0,12%), до 90,59 доллара за баррель.

В среду Brent подорожала на 1,06 доллара (1,2%), до 90,48 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,1 доллара (0,12%), до 86,31 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подорожал на 0,98 доллара (0,1%), до 86,21 доллара за баррель.

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии.

Рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 715 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.