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Мировые цены на нефть незначительно подешевели

Мировые цены на нефть незначительно подешевели Котировки нефти продолжили умеренное снижение в ходе утренних торгов в четверг.
Энергетика
23 января 2025 г. 09:37
Мировые цены на нефть незначительно подешевели

Котировки нефти продолжили умеренное снижение в ходе утренних торгов в четверг.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры следят за заявлениями президента США Дональда Трампа и данными о нефтяных запасах страны.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,35%) - до $78,72 за баррель.

А фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,27 (0,36%) - до $75,17 за баррель.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. Он получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Отчет Министерства энергетики США будет опубликован сегодня вечером, но опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

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