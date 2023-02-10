Мировые цены на нефть незначительно подешевели

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно снизились, в то же время с начала недели цены могут продемонстрировать рост за счет восстановления спроса.

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно снизились, в то же время с начала недели цены могут продемонстрировать рост за счет восстановления спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,24%, до 84,3 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 77,77 доллара.

При этом с начала недели котировки могут продемонстрировать рост примерно на 5%, на ожиданиях восстановления спроса, в основном из Китая. Эта страна - крупный покупатель нефти, и более позитивные прогнозы после ослабления ковидного карантина позитивно отражаются на перспективах глобальных покупок нефти.