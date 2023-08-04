Мировые цены на нефть несколько поднимаются на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного повысились на фоне удешевления доллара, при этом котировки могут показать рост шестую неделю подряд на ожиданиях снижения добычи странами ОПЕК+.

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного повысились на фоне удешевления доллара, при этом котировки могут показать рост шестую неделю подряд на ожиданиях снижения добычи странами ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,15%, до 85,27 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 81,73 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 102,44 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

Котировки нефти могут показать рост шестую неделю подряд, суммарно за этот период стоимость этого вида сырья поднялась примерно на 15,5% и 18% соответственно. Поддерживали котировки ожидания по поводу снижения добычи странами ОПЕК+.

В четверг Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено