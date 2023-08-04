О нас

Мировые цены на нефть несколько поднимаются на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть несколько поднимаются на ослаблении доллара Мировые цены на нефть в пятницу утром немного повысились на фоне удешевления доллара, при этом котировки могут показать рост шестую неделю подряд на ожиданиях снижения добычи странами ОПЕК+.
Энергетика
4 августа 2023 г. 09:37
Мировые цены на нефть несколько поднимаются на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного повысились на фоне удешевления доллара, при этом котировки могут показать рост шестую неделю подряд на ожиданиях снижения добычи странами ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,15%, до 85,27 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 81,73 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 102,44 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

Котировки нефти могут показать рост шестую неделю подряд, суммарно за этот период стоимость этого вида сырья поднялась примерно на 15,5% и 18% соответственно. Поддерживали котировки ожидания по поводу снижения добычи странами ОПЕК+.

В четверг Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Neft ABŞ dollarının məzənnəsinin zəifləməsi fonunda cüzi bahalaşıb

Другие новости из категории

Цена азербайджанской нефти приближается к 89 долларам
Цена азербайджанской нефти приближается к 89 долларам
4 августа 2023 г. 09:44
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на сентябрь
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на сентябрь
3 августа 2023 г. 17:13
Работы по началу добычи по проекту Шахдениз-2 продвигаются в соответствии с графиком
Работы по началу добычи по проекту "Шахдениз-2" продвигаются в соответствии с графиком
3 августа 2023 г. 17:01
Прокачка газа через Южно-Кавказский трубопровод выросла на 7%
Прокачка газа через Южно-Кавказский трубопровод выросла на 7%
3 августа 2023 г. 16:51
Число работающих в компании BP граждан Азербайджана выросло почти на 4%
Число работающих в компании BP граждан Азербайджана выросло почти на 4%
3 августа 2023 г. 16:28
Азербайджан обсудил с японскими компаниями производство зеленого водорода
Азербайджан обсудил с японскими компаниями производство зеленого водорода
3 августа 2023 г. 16:13
Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара
Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара
3 августа 2023 г. 16:08
В этом году капитальные затраты на месторождение Шахдениз выросли в 2,2 раза
В этом году капитальные затраты на месторождение "Шахдениз" выросли в 2,2 раза
3 августа 2023 г. 15:38
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Обнародован объем газа, добытого на месторождении Шахдениз в этом году
Обнародован объем газа, добытого на месторождении "Шахдениз" в этом году
3 августа 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi