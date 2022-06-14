Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли в "зеленую" зону перед публикацией ежемесячного доклада ОПЕК, инвесторы также продолжают следить за факторами предложения и спроса.

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли в "зеленую" зону перед публикацией ежемесячного доклада ОПЕК, инвесторы также продолжают следить за факторами предложения и спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,85%, до 123,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 121,83 доллара. Еще утром нефть подешевела, хотя и незначительно — примерно на 0,1%.

Позднее во вторник ОПЕК обнародует доклад, где опубликует прогнозы глобального предложения этого сырья и спроса на него, а также даст комментарии о ситуации на нефтяном рынке.

Трейдеры при этом продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на новостях из Китая и Ливии. Так, ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку COVID, при этом в понедельник власти города начали ослаблять ограничения в большинстве районов. Инвесторы опасаются, что ужесточение коронавирусных ограничений может повлиять на спрос со стороны Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

09.24

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько снизились на фоне удорожания доллара к мировым валютам, на котировки также влияют ожидания по спросу из Китая и ситуация в Ливии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,16%, до 122,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 120,78 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) находится на уровне выше 105 пунктов после многодневного роста, преодолев такую отметку впервые с декабря 2002 года. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.

Трейдеры также оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку коронавируса, при этом в понедельник власти города начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов. Инвесторы опасаются нового ужесточения коронавирусных ограничений в КНР, что может негативно сказаться на ожиданиях спроса.

С точки зрения предложения важным фактором для рынка является ситуация в Ливии. Ранее министр нефти страны Мохамед Оун заявил агентству Bloomberg, что добыча нефти в стране практически остановилась из-за политического кризиса и находится на уровне около 100 тыс. баррелей в сутки вместо 1,2 млн баррелей в прошлом году.

Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о нефтяном рынке. Участники торгов надеются найти в документе больше подсказок от организации о прогнозах спроса и предложения.