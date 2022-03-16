Мировые цены на нефть коррекционно выросли

Мировые цены на нефть в среду утром выросли, после того как за два предыдущих дня они упали на 12%.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли, после того как за два предыдущих дня они упали на 12%.

Как передает Report, нефть марки Brent вернулась за отметку в 100 долларов США за баррель.

Цена майских фьючерсов на Brent выросла на 1,42%, до 101,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 98,48 доллара.

При этом с начала недели на фоне новых вспышек коронавируса нефть резко подешевела, отойдя от многолетних максимумов. Несколько городов Китая ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения.

Ограничительные меры, в том числе резко уменьшающие транспортную активность, снижают спрос на бензин и прочие нефтепродукты.

При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 11 марта увеличились на 3,754 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение, но это тем не менее не препятствует сейчас коррекционным настроениям.