Мировые цены на нефть коррекционно снизились после роста на прошлой неделе

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снизились после значительного роста по итогам прошлой недели.

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снизились после значительного роста по итогам прошлой недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,62%, до 84,75 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 79,42 доллара.

На нефтяном рынке наблюдается коррекционное снижение цен после того, как за предыдущую неделю стоимость этого сырья подскочила более чем на 8%. Оптимизму нефтяных "быков" способствовало повышение прогноза спроса на "черное золото" со стороны Китая после того, как власти страны смягчили коронавирусные ограничения.

Кроме того, внимание инвесторов будет сфокусировано на докладах ОПЕК во вторник и Международного энергетического агентства (МАЭ) в среду.