Мировые банки развития направили на борьбу с изменением климата рекордные $125 млрд

Многосторонние банки развития (МБР) в 2023 году вложили 125 млрд долларов в борьбу с изменением климата, что стало рекордным объемом.

Многосторонние банки развития (МБР) в 2023 году вложили 125 млрд долларов в борьбу с изменением климата, что стало рекордным объемом.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Из указанной суммы в страны с низким и средним уровнем доходов населения было направлено 74,7 млрд долларов , в том числе 46,9 млрд долларов - в виде кредитов на инвестиционные цели.

В 2022 году глобальное климатическое финансирование составило 111,2 млрд долларов , из которых на долю государств с низкими и средними доходами пришлось 60,9 млрд долларов .

"Мы очень рады снова объявить о рекордных уровнях климатического финансирования для МБР как группы, а также для ЕБРР", - заявил управляющий директор ЕБРР по климатической стратегии и реализации Гарри Бойд-Карпентер.

"Мы остро осознаем, что 2023 год стал беспрецедентным как по величине температур, так и по объему установок для возобновляемой энергетики, - отметил он. - Это подчеркивает как срочность решения чрезвычайной климатической ситуации, так и масштаб экономических возможностей".

В отчет включены данные Африканского банка развития (АфБР), Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Банка развития Совета Европы (СЕБ), ЕБРР, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Межамериканского банка развития (ИБР), Исламского банка развития (ИБР), Нового банка развития (НБР) и группы Всемирного банка (ВБ).