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GECF: Доля газа в мировом энергобалансе к 2050 году увеличится до 27%

Мировой спрос на газ до 2030 года будет расти по 1,6-1,7% в год

Форум стран экспортеров газа (GECF) ожидает темп роста мирового спроса на газ примерно по 1,6-1,7% в год до 2030 года.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин. 

В абсолютных цифрах оборот рынка газа вырастет с 3,2 трлн кубометров в 2018 году до 6 трлн кубометров в 2030 году. 

Ожидается, что доля газа в мировом энергобалансе вырастет с текущих 23% до 27% к 2050 году. При этом уже в середине 20-х годов газ опередит в балансе потребления уголь, а к 2050 году выйдет на первое место по потреблению энергоресурсов.

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