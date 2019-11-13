Мировой спрос на электроэнергию увеличится к 2040 году на 50%

Производство электроэнергии вырастет на 45,4% к 2040 году и составит 38,7 млрд МВт/ч.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете World Energy Outlook 2019 Международного энергетического агентства (МЭА).

Глобальный спрос на электроэнергию увеличится к 2040 году на 50% - до 34,5 млрд МВт/ч.

В мировом спросе на электроэнергию Азиатско-Тихоокеанский регион будет на первом месте с показателем в 18 млрд МВт/ч, за ним последует Северная Америка с показателем в 5,6 МВт/ч.

За отчетный период производство возобновляемой энергии составит 26 млрд МВт/ч, ее доля в общем объеме производства достигнет 50%.

Согласно прогнозам, в структуре возобновляемой энергетики на долю ветровой и солнечной придется 15,5 млрд, гидроэлектростанции будут вырабатывать 6,9 млрд МВт/ч.