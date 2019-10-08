Новак: Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован благодаря действиям стран ОПЕК+

Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован, благодаря действиям стран ОПЕК+, но есть определенные риски в зимний период.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"В настоящее время рынок сбалансирован. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Есть определенные риски про зимний период, и поэтому здесь, конечно, мы будем мониторить ситуацию, как будет развиваться рынок", - сказал А.Новак.

"На сегодняшний день баланс спроса и предложения есть, и сегодня нет ни дефицита на рынке, ни перепроизводства, с учетом действий стран ОПЕК+, с учетом добычи в других странах, спроса, который всё равно в этом году выше по сравнению с прошлым годом на 1 миллион баррелей", - добавил министр.

Отметим, что сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего, в соответствии с условиями соглашения, страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тысяч и 322 тысячи баррелей в сутки соответственно).