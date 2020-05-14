Мировой нефтяной конгресс отложен

Проведение 23-го Мирового нефтяного конгресса, который должен был состояться 6-10 декабря 2020 года в Хьюстоне, перенесено сразу на год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении организаторов.

"Широкое распространение последствий COVID-19, включая вопросы здоровья и безопасности, ограничения на путешествия и влияние на мировую нефтеиндустрию, представляют чрезвычайные вызовы для мира и нанесли огромный урон нефтегазовому сектору. Поэтому исполнительный комитет Всемирного нефтяного совета решил отложить проведение конгресса на 5-9 декабря 2021 года", - отмечается в сообщении.

Всемирный нефтяной совет со штаб-квартирой в Лондоне был учрежден в 1933 году и включает в себя 65 стран, в числе которых крупнейшие производители нефти и газа - США, Россия и Саудовская Аравия.