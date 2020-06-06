Мировые запасы нефти в I полугодии увеличатся на 1,5 млрд баррелей

Мировые запасы нефти в первом полугодии 2020 года увеличатся на 1,5 млрд баррелей, что является беспрецедентным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в субботу министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб. Он принимает участие во встрече министров ОПЕК, которая проходит в режиме видеоконференции.

В заседании принимают участие 13 стран, входящие в организацию. Страны "не ОПЕК", участвующие в Венском соглашении, во главе с Россией присоединятся к ним позже. Трансляция ведется на сайте ОПЕК в разделе Multimedia.

"В первом полугодии 2020 года рост мировых запасов нефти оценивается в 1,5 млрд баррелей, что является беспрецедентным", - подчеркнул Аркаб.

Он также отметил, что "сегодня впервые встреча ОПЕК проходит в виде видеоконференции, что вызвано пандемией коронавируса".