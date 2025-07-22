Мировая торговля СПГ в 2025 году вырастет на 5,5%

Рост мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2025 году составит 5,5% против ожидавшихся ранее 5%.

Рост мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2025 году составит 5,5% против ожидавшихся ранее 5%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентство (МЭА) по рынку газа.

"По итогам 2025 года мировые поставки СПГ увеличатся на 5,5% (или на 30 млрд куб. м), главным образом за счет реализации новых крупных проектов по производству СПГ в Северной Америке", - сказано в отчете.

При этом уже в 2026 году темпы роста предложения СПГ в мире покажут самый высокий рост с 2019 года - 7% или 40 млрд куб. м. Этот рост в основном будет обусловлен новыми СПГ-проектами в США, Канаде и Катаре.

"В 2026 году на США, Канаду и Мексику вместе будет приходиться более 70% от общего объема ввода новых мощностей в мире. Увеличение поставок США будет в значительной степени обусловлено запуском проекта Golden Pass LNG, но дополнительный эффект от реализации проектов, которые начнутся в 2025 году и будут полностью запущены в 2026 году, также будет способствовать росту предложения", - отмечает МЭА.