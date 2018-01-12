Мировая добыча нефти может снизиться на 4% в этом году

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Мировая добыча нефти в этом году может снизиться на 4% из-за проблем с добычей сырья в Венесуэле, Ираке, Ливии и Нигерии. Как сообщает Report со ссылкой на Вести Экономика, падение добычи в этих четырех странах выведет с рынка до 3 млн баррелей в сутки.

Среди них с наибольшими проблемами сталкивается Венесуэла. Глава департамента рыночных исследований Citi group Эд Морс отмечает, что производство Венесуэлы может упасть ниже 1 млн баррелей в день, что, по сути, приведет к потере 700 тыс. баррелей в сутки к концу года.

Год назад Венесуэла добывала примерно 2-2,2 млн баррелей в день. По данным S&P Global Platts, к концу 2017 г. производство действительно начало снижаться, упав до 1,7 млн баррелей в день в декабре. Это самый низкий показатель с 1980-х гг., не считая короткого периода в 2003 г.

"Венесуэльская экономика может рухнуть в любой момент. Мы могли бы предусмотреть сценарии от прямой гражданской войны до государственного переворота, всеобщей забастовки или даже еще одного года медленного умирания экономики. Ни один из этих результатов не будет хорошим предзнаменованием для добычи нефти в Венесуэле", - отметил аналитик нефтяного рынка Торбьорн Кьюс.