В Минске оценили нанесенный Мозырскому НПЗ из-за загрязненной нефти ущерб в $20 млн

Беларусь оценивает потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ в результате поставок некачественной нефти в 20 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, выступая в пятницу в парламенте страны.

"Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. По величине оборудования, которое уже вышло из строя и отставлено, эта сумма эквивалентна $20 млн", - сказал И. Ляшенко.

Он добавил, что Беларусь оставляет за собой право обратиться в суд, если Россия откажется компенсировать упущенную выгоду в связи с поставками некачественной нефти.

"Мы видим, очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться через суд", - отметил И. Ляшенко.