Минск огласил маршрут поставок американской и саудовской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сейчас из Гданьска поставим по трубе", - заявил Лукашенко в пятницу, посещая Светлогорский ЦКК, отметив, что Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами. "Купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки", - пояснил Лукашенко.

Он добавил, что рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба", по которому сейчас идет транзит российской нефти на Запад. Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь - качать из Европы, подчеркнул белорусский лидер.По его словам, для поставок также задействуют балтийские порты, здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты.Лукашенко отметил, что при недостаточных поставках нефти из РФ в феврале Беларусь начнет "отбор" трубы, по которой российское сырье идет транзитом на Запад, чтобы "добрать" до необходимого республике ежемесячного объема вмиллиона тонн. "В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах…, мы начнем отбор из транзитной трубы", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер обратил внимание, что через страну на Запад и для Беларуси прокачиваетсямиллионов тонн нефти в год, и при прокачке в РФ "не имеют никаких проблем". "Мы добросовестно, честно качаем эту нефть… Поэтому, если не поставят в феврале, будем домиллионов тонн добирать", - заявил Лукашенко.