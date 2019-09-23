Беларусь обсудит с Россией создание общих рынков газа

Делегация Минэнерго Беларуси находится в Москве для обсуждения вопросов формирования объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости в понедельник источник в отрасли. В пресс-службе белорусского министерства энергетики визит подтвердили.

Министр энергетики РФ Александр Новак в начале сентября сообщал, что планируетсентября провести очередные переговоры с белорусским коллегой, в частности, для обсуждения вопроса о цене на газ."Мы можем подтвердить эту информацию. Представители Минэнерго участвуют в переговорах", - сказали РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Беларуси, комментируя информацию о переговорах в понедельник в Москве на уровне министров.В свою очередь источник в отрасли рассказал РИА Новости, что делегация Минэнерго во главе с министром Виктором Каранкевичем уже находится в Москве "для обсуждения сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в частности, будут обсуждаться вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве". По его данным, стороны коснутся темы разработки дорожной карты сотрудничества в рамках углубления союзной интеграции.В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Беларусь. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Беларуси в 2019 году фиксированная -долларов за тысячу кубометров на границе. В конце августа министр энергетики Беларуси Каранкевич сообщил, что активная фаза переговоров с Россией о цене на газ начнется в сентябре и продлится по ноябрь. Ранее посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Беларуси с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.В концегода Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Позже стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже сгода. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух странсентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из"дорожной карты".