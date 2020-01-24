Беларусь ведет переговоры с США, Саудовской Аравией и ОАЭ по поставкам нефти

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками одного из предприятий Могилевской области.

"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят — сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

А. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявлял, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.