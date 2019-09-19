Оценка запасов нефти в России увеличена почти вдвое

Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов министерства.

При этом оценка запасов газа изменилась примерно на четверть - с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей.

Стоимость запасов золота Минприроды оценивает в 0,61 трлн рублей, железной руды - в 1,24 трлн, а коксующегося угля - в 1,85 трлн рублей. В целом общая рыночная стоимость полезных ископаемых в России по состоянию на конец 2018 года составила 93,4 трлн рублей, полагают в министерстве. На конец 2017 года эта оценка составляла 55,2 трлн рублей.

С 2019 года природные ресурсы должны отражаться в балансе активов и пассивов и счетах накопления федеральной статистики, в этой связи в сентябре 2018 года Минприроды разработало соответствующую методологию оценки стоимости запасов полезных ископаемых.

"Стоимостью этих активов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых", - поясняется в материалах министерства.