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Минобороны Норвегии: Охрану нефтяных объектов усилим территориальными войсками

Минобороны Норвегии: Охрану нефтяных объектов усилим территориальными войсками В Норвегии решили усилить охрану нефтяных объектов силами территориальных войск "Хемверн", которые будут патрулировать нефтяные объекты для предотвращения нежелательных инцидентов.
Энергетика
3 октября 2022 г. 15:51
Минобороны Норвегии: Охрану нефтяных объектов усилим территориальными войсками

В Норвегии решили усилить охрану нефтяных объектов силами территориальных войск "Хемверн", которые будут патрулировать нефтяные объекты для предотвращения нежелательных инцидентов.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны страны.

"Солдаты территориальной обороны "Хемверн" с понедельника, 3 октября, усилят охрану и патрулирование на нефтяных объектах в Рогаланне, Вестланде и Мёре-ог-Ромсдале", - говорится в сообщении.

Подобная мера была предпринята по запросу полиции, которая опасается "нежелательных" инцидентов на важных для Норвегии объектах.

Обеспечение безопасности и охрана критически важной гражданской и военной инфраструктуры - одна из основных задач "Хемверна".

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Версия на английском языке Norway strengthens security of oil facilities

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