Минобороны Украины увеличило закупки дизтоплива у SOCAR в 9 раз

В январе-июне Министерство обороны Украины закупило 13 500 тонн дизтоплива у Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, это на 12 тыс. тонн или в 9 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом в первом полугодии Минобороны подписало контракты на поставку 72,9 тыс. тонн топлива, что в 2 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период военные Украины подписали договоры на поставку 57,4 тыс. тонн дизельного топлива летних и арктических марок, 10,3 тыс. тонн авиационного топлива, 4,8 тыс. тонн бензина марки А-95 и 500 тонн А-92. Для сравнения, в январе-июне прошлого года Минобороны купило 103,4 тыс. тонн дизтоплива и 38,4 тыс. тонн авиационного керосина, что соответственно на 44,5% или в 3,7 раза меньше аналогичного периода прошлого года.