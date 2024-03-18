Миннефти Ирака планирует сократить экспорт нефти до 3,3 тыс. баррелей в сутки

Министерство нефти Ирака планирует в ближайшие месяцы сократить экспорт нефти до 3,3 тыс. баррелей в сутки.

Министерство нефти Ирака планирует в ближайшие месяцы сократить экспорт нефти до 3,3 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Министерство нефти Ирака подтверждает свою приверженность принципам добровольного сокращения нефтедобычи и выступило с инициативой снизить показатели нефтяного экспорта до отметки в 3,3 тыс. баррелей в сутки в ближайшие несколько месяцев", - говорится в документе.

В иракском ведомстве также отметили, что этот шаг связан со стремлением "нивелировать рост уровня нефтедобычи, который был зафиксирован в Ираке в январе и феврале" 2024 года.