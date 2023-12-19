Министры стран ЕС договорились продлить ограничение цен на газ на год

Министры стран ЕС достигли политического соглашения о продлении мер чрезвычайного энергетического регулирования, которое включает в себя ограничение цен на газ в странах Евросоюза на один год - до 31 декабря 2024 года.

Министры стран ЕС достигли политического соглашения о продлении мер чрезвычайного энергетического регулирования, которое включает в себя ограничение цен на газ в странах Евросоюза на один год - до 31 декабря 2024 года.

Об этом cообщает Report со ссылкой на агентство ANSA.

"Италия добилась от ЕС продления на один год ограничения цен на газ. Зеленый свет был дан сегодня в Совете ЕС по энергетике", - заявил итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.