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Министры ОПЕК+ продлили план восстановления добычи нефти на 400 тыс. б/с на февраль

Министры ОПЕК+ продлили план восстановления добычи нефти на 400 тыс. б/с на февраль Министерская конференция ОПЕК + во вторник завершилась без сюрпризов. Встреча длилась всего около получаса, по ее итогам страны - участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс б/с.
Энергетика
4 января 2022 г. 18:51
Министры ОПЕК+ продлили план восстановления добычи нефти на 400 тыс. б/с на февраль

Министерская конференция ОПЕК + во вторник завершилась без сюрпризов. Встреча длилась всего около получаса, по ее итогам страны - участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс б/с.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК. Позже эту информацию подтвердила ОПЕК, опубликовав соответствующий пресс-релиз.

"Утвердили рост на 400 тыс. б/с", - сказал собеседник агентства. Согласно официальному графику, в феврале страны ОПЕК+ смогут добывать 40,894 млн б/с. Из этого объема на Россию и Саудовскую Аравию придется по 10,227 млн б/с.

Нефтеэкспортеры ОПЕК+ исходят из того, что рынок нефти в настоящее время сбалансирован, говорилось в заключении мониторингового комитета. При этом они ожидают, что после первого квартала 2022 года рынок начнет смещаться в сторону профицита и запасы нефти будут расти. Ранее эксперты техкомитета ОПЕК+ оценили возможный профицит на рынке нефти в 2022 году в 1,4 млн б/ с. Этот прогноз учитывает решения ОПЕК+ по регулированию добычи нефти, а также высвобождение запасов нефти из стратегических резервов США.

Как указывается в финальном коммюнике, министры ОПЕК+ также продлили до конца июня план компенсации перепроизводства нефти.

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