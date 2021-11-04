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Министры ОПЕК+ обсудят план увеличения добычи нефти на 0,4 млн б/с

Министры ОПЕК+ обсудят план увеличения добычи нефти на 0,4 млн б/с Министры стран нефтяного соглашения ОПЕК+ соберутся на очередную онлайн-встречу, чтобы решить, сохранить ли темпы увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с и в декабре.
Энергетика
4 ноября 2021 г. 01:27
Министры ОПЕК+ обсудят план увеличения добычи нефти на 0,4 млн б/с

Министры стран нефтяного соглашения ОПЕК+ соберутся на очередную онлайн-встречу, чтобы решить, сохранить ли темпы увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с и в декабре.

Как передает Report, хотя этот план уже подвергся критике со стороны крупнейших потребителей, прежде всего США, за слишком высокие цены на нефть, он имеет все шансы быть одобренным. Многие министры ОПЕК+ в преддверии встречи уже высказались за то, что в зимний сезон рынку больше не понадобится.

Ноябрьская встреча - одна из серии переговоров ОПЕК+, которые министры стран альянса ежемесячно проводят с весны прошлого года, чтобы регулировать объем нефтяного предложения в ручном режиме. По регламенту ОПЕК+ план действий на предстоящий месяц обсуждают сначала министры мониторингового комитета ОПЕК+, который состоит только из восьми стран, участвующих в соглашении. Затем мониторинговый комитет может рекомендовать всем странам соглашения принять те или иные действия на рынке нефти.

Беспрецедентные объемы сокращения добычи в течение почти девяти месяцев с мая 2020 г. привели к тому, что цены нефти на фоне восстановления потребления достигли трехлетних максимумов. На прошлой неделе стоимость Brent превысила 86 долларов США за баррель. И, по мнению аналитиков Goldman Sachs, до конца года она может достичь 90 долларов США за баррель из-за нарастающего дефицита на рынке нефти.

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