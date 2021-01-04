Министры ОПЕК+ начали последний раунд переговоров

Министерская конференция стран ОПЕК+ началась в формате видеоконференции после того, как мониторинговый комитет не смог вынести рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль 2021 года.
На этом заседании нефтеэкспортеры должны принять решение о том, продолжать ли восстановление добычи нефти, начатое в январе. Согласно договоренностям, принятым на встрече в декабре, члены ОПЕК+ могут наращивать добычу нефти с января, но в объеме не более чем на 0,5 млн б/с.
Помешать очередному ослаблению ограничений может появление нового штамма коронавируса, из-за которого по Европе начались новые локдауны, а значит, и очередное снижение мобильности и потребления топлива.