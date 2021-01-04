Министры ОПЕК+ начали последний раунд переговоров

Министерская конференция стран ОПЕК+ началась в формате видеоконференции после того, как мониторинговый комитет не смог вынести рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль 2021 года.

Министерская конференция стран ОПЕК+ началась в формате видеоконференции после того, как мониторинговый комитет не смог вынести рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из трансляции на сайте ОПЕК.

На этом заседании нефтеэкспортеры должны принять решение о том, продолжать ли восстановление добычи нефти, начатое в январе. Согласно договоренностям, принятым на встрече в декабре, члены ОПЕК+ могут наращивать добычу нефти с января, но в объеме не более чем на 0,5 млн б/с.

Помешать очередному ослаблению ограничений может появление нового штамма коронавируса, из-за которого по Европе начались новые локдауны, а значит, и очередное снижение мобильности и потребления топлива.