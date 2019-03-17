Министры нефти Венесуэлы и России встретятся в Баку

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что проведёт встречу с главой Министерства энергетики России Александром Новаком в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в Баку пройдёт заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Да, мы встретимся с ним (Новаком. — RT) также. Сейчас я должен идти на встречу с генсеком (ОПЕК Мухаммедом. — RT) Баркиндо», — сказал Кеведо.

Ранее сообщалось, что министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку.