Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали обсуждать план добычи нефти на июнь

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором планируется обсудить план восстановления добычи нефти в июне, началось в режиме видеоконференции.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором планируется обсудить план восстановления добычи нефти в июне, началось в режиме видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Встреча началась", - сказал собеседник агентства. На встрече министры должны обсудить уровень восстановления добычи нефти на ближайший месяц. С августа 2021 года союзники наращивали добычу нефти на 400 тыс. баррелей в cутки в месяц, однако на последней министерской встрече 31 марта план был слегка обновлен - с мая 2022 года страны ОПЕК+ будут увеличивать ежесуточную добычу на 432 тыс. баррелей в месяц из-за новых для некоторых стран базовых уровней добычи.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Министры рассмотрят доклад по рынку нефти, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+, который заседал также в режиме видеоконференции днем ранее.

Согласно докладу техкомитета, рынок нефти в 2022 году будет пребывать в состоянии переизбытка предложения. Профицит оценивается в среднем в 1,9 млн баррелей в сутки по году, а в мае этот показатель может достичь наибольшего значения - 3,7 млн. При этом техническая панель ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 500 тыс. баррелей в сутки, до 3,7 млн, что в абсолютном значении означает потребление ежесуточно 100,5 млн баррелей.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо во время заседания техкомитета пояснил, что ухудшение оценки связано с понижением прогноза роста мировой экономики.

Если мониторинг ОПЕК+ придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи на июнь, то закрепить его останется только на министерской встрече ОПЕК+, которая начнется сразу после заседания мониторингового комитета. В случае сохранения плана восстановления суточной добычи нефти на 432 тыс. баррелей в июне страны ОПЕК+ будут сокращать добычу уже только на 1,297 млн, а не на 9,5 млн, как в мае 2020 года.