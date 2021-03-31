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Министры мониторинга ОПЕК+ приступили к обсуждению ситуации на рынке нефти

Министры мониторинга ОПЕК+ приступили к обсуждению ситуации на рынке нефти Участники рынка ожидают, что страны ОПЕК+ не решатся ослабить ограничения и в мае - июне
Энергетика
31 марта 2021 г. 20:10
Министры мониторинга ОПЕК+ приступили к обсуждению ситуации на рынке нефти

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции началось после того, как встреча откладывалась два раза.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС один из ее участников.

"Начали заседание", - сказал он.

На повестке у министров - обсудить сценарии развития рынка нефти на ближайшие два месяца и установить уровни добычи в рамках плана по ее ограничению, который действует с мая 2020 года. В феврале страны ОПЕК+ должны были сократить добычу на 7,125 млн баррелей в сутки, но перевыполнили план на 13%. В марте под сокращение уже подпадает 7,05 млн баррелей в сутки.

С начала этого года нефтеэкспортеры устанавливают уровни добычи практически ежемесячно, сохраняя гибкость в условиях неопределенности, вызванной пандемией и экономическим кризисом. Так, в феврале - марте они не стали увеличивать производство нефти, а сохранили январские уровни. При этом Саудовская Аравия усилила сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Возможность немного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Такие же параметры были сохранены и для апреля.

Участники рынка ожидают, что страны ОПЕК+ не решатся ослабить ограничения и в мае - июне.

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