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Министры финансов США и Японии обсудили новые санкции против России

Министры финансов США и Японии обсудили новые санкции против России Министры финансов США и Японии Джанет Йеллен и Сюнъити Судзуки в Токио обсудили новые санкции против России, в которые в том числе может войти ограничение цен на российскую нефть.
Энергетика
12 июля 2022 г. 11:54
Министры финансов США и Японии обсудили новые санкции против России

Министры финансов США и Японии Джанет Йеллен и Сюнъити Судзуки в Токио обсудили новые санкции против России, в которые в том числе может войти ограничение цен на российскую нефть.

Как передает Report, об этом пишет агентство Kyodo.

Их дискуссия сосредоточилась на предложении стран "Большой семерки" ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы РФ и стабилизировать стоимость энергоносителей. Они также обменялись мнениями по поводу снижения курса японской иены к доллару США.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что речь может идти о снижении цен на российскую нефть в два раза. При этом страны Евросоюза уже ввели эмбарго на поставки нефти из России по морю. Запрет начинает действовать сразу, но предусмотрены переходные периоды. Так, до 5 декабря допускаются "разовые" сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти (если заключены до 4 июня).

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