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Министры энергетики стран ОТГ обсудили в Бишкеке совместную  реализацию энергопроектов

Министры энергетики стран ОТГ обсудили в Бишкеке совместную  реализацию энергопроектов Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня в Бишкеке обсудили сотрудничество и совместную реализацию региональных проектов в сфере энергетики.
Энергетика
16 сентября 2024 г. 10:22
Министры энергетики стран ОТГ обсудили в Бишкеке совместную  реализацию энергопроектов

Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня в Бишкеке обсудили сотрудничество и совместную реализацию региональных проектов в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

“Сегодня на 4-ом заседании министров энергетики стран ОТГ, являющихся стратегическими партнерами и союзниками, мы говорили о роли динамично развивающегося энергетического сотрудничества и региональных энергопроектов, которые будут реализовываться между нашими странами для превращения Организации в важный центр силы на глобальной арене”, - написал министр.

Шахбазов отметил, что участники встречи также оценили проекты “зеленых” коридоров “Каспий-Черное море-Европа”, “Азербайджан-Казахстан-Узбекистан” и проходящий через Нахчыван коридор “Азербайджан-Турция-Европа” в контексте энергетического партнерства тюркских государств и энергоперехода в Евразии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTDT ölkələrinin energetika nazirləri Bişkekdə birgə enerji layihələrini müzakirə ediblər

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