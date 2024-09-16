Министры энергетики стран ОТГ обсудили в Бишкеке совместную реализацию энергопроектов

Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня в Бишкеке обсудили сотрудничество и совместную реализацию региональных проектов в сфере энергетики.

Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня в Бишкеке обсудили сотрудничество и совместную реализацию региональных проектов в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

“Сегодня на 4-ом заседании министров энергетики стран ОТГ, являющихся стратегическими партнерами и союзниками, мы говорили о роли динамично развивающегося энергетического сотрудничества и региональных энергопроектов, которые будут реализовываться между нашими странами для превращения Организации в важный центр силы на глобальной арене”, - написал министр.

Шахбазов отметил, что участники встречи также оценили проекты “зеленых” коридоров “Каспий-Черное море-Европа”, “Азербайджан-Казахстан-Узбекистан” и проходящий через Нахчыван коридор “Азербайджан-Турция-Европа” в контексте энергетического партнерства тюркских государств и энергоперехода в Евразии.