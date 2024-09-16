Министры энергетики стран ОТГ обсудили в Бишкеке совместную реализацию энергопроектов
Министры энергетики стран ОТГ обсудили в Бишкеке совместную реализацию энергопроектов Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня в Бишкеке обсудили сотрудничество и совместную реализацию региональных проектов в сфере энергетики.
Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня в Бишкеке обсудили сотрудничество и совместную реализацию региональных проектов в сфере энергетики.
Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.
“Сегодня на 4-ом заседании министров энергетики стран ОТГ, являющихся стратегическими партнерами и союзниками, мы говорили о роли динамично развивающегося энергетического сотрудничества и региональных энергопроектов, которые будут реализовываться между нашими странами для превращения Организации в важный центр силы на глобальной арене”, - написал министр.
Шахбазов отметил, что участники встречи также оценили проекты “зеленых” коридоров “Каспий-Черное море-Европа”, “Азербайджан-Казахстан-Узбекистан” и проходящий через Нахчыван коридор “Азербайджан-Турция-Европа” в контексте энергетического партнерства тюркских государств и энергоперехода в Евразии.
Bişkekdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (#TDT) energetika nazirlərinin 4-cü iclasında təşkilatın qlobal arenada önəmli güc mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində strateji tərəfdaş və müttəfiq olan ölkələrimiz arasında dinamik inkişaf edən enerji əməkdaşlığının, birgə həyata keçiriləcək… pic.twitter.com/V9z76A2Gxn