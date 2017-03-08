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    Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся в марте

    Министерская встреча по мониторингу соглашения пройдет 25-26 марта в Кувейте

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Главы минэнерго России и Саудовской Аравии проведут переговоры в марте в рамках министерской встречи по мониторингу выполнения венского соглашения.

    Как передает Report, об этом "Вести" заявил российский министр энергетики Александр Новак.

    "Наша очередная встреча (с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом - ред.) состоится в марте в Кувейте, когда мы будем проводить министерскую встречу для анализа исполнения соглашения за февраль", - подчеркнул А.Новак.

    По его словам, последняя встреча российского министра с аль-Фалихом прошла в Хьюстоне, министры обсудили текущую ситуацию на рынке, исполнение соглашений входящими и не входящими в ОПЕК странами, перспективы сотрудничества стран в энергетики и реализацию совместных проектов.

    Министерская встреча по мониторингу соглашения пройдет 25-26 марта в Кувейте.

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