Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся в марте

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Главы минэнерго России и Саудовской Аравии проведут переговоры в марте в рамках министерской встречи по мониторингу выполнения венского соглашения.

Как передает Report, об этом "Вести" заявил российский министр энергетики Александр Новак.

"Наша очередная встреча (с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом - ред.) состоится в марте в Кувейте, когда мы будем проводить министерскую встречу для анализа исполнения соглашения за февраль", - подчеркнул А.Новак.

По его словам, последняя встреча российского министра с аль-Фалихом прошла в Хьюстоне, министры обсудили текущую ситуацию на рынке, исполнение соглашений входящими и не входящими в ОПЕК странами, перспективы сотрудничества стран в энергетики и реализацию совместных проектов.

Министерская встреча по мониторингу соглашения пройдет 25-26 марта в Кувейте.