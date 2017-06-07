Министры энергетики России и Саудовской Аравии планируют встречу

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики РФ Александр Новак планирует в конце недели в Астане провести двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе встречи в рамках международной выставки "ЭКСПО-2017" стороны обсудят вопросы устойчивого развития энергетики.

Новак также планирует встретиться с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошом Шефчовичем. Он отметил, что готов обсуждать поставки газа на Украину, если ЕК поднимет этот вопрос.

Аналитическая группа Report полагает, что в ходе встречи министры энергетики России и Саудовской Аравии могут сделать важные заявления, которые повлияют на рост цен на нефть на мировом рынке.