Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии провели встречу в Эр-Рияде

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Абдулазиз бен Сальман перед встречей участников ОПЕК+, которая состоится 3 августа, встретились в Эр-Рияде.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Абдулазиз бен Сальман перед встречей участников ОПЕК+, которая состоится 3 августа, встретились в Эр-Рияде.

Как передает Report, Минэнергетики Саудовской Аравии сообщило в Twitter о том, что министры обсудили сотрудничество в сфере энергетики.

"На встрече были обсудили последние события в работе совместной саудовско-российской комиссии, а также возможности сотрудничества двух стран в рамках комиссии", - сказано в сообщении ведомства.

Александр Новак и Абдулазиз бен Сальман являются сопредседателями межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также представляют свои страны на переговорах ОПЕК+.