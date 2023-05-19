Министры экономики и энергетики Азербайджана примут участие в Астанинском международном форуме

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов примут участие в Астанинском международном форуме.
Как передает Report со ссылкой на программу мероприятия, Пярвиз Шахбазов будет участвовать в панельных дискуссиях на тему "Развитие возобновляемой энергетики в Центральной Азии и Азербайджане: альтернативные способы обеспечения энергетической безопасности", а министр экономики Микаил Джаббаров - в панельной дискуссии, посвященной развитию транспортных связей в Центральной Азии.
Форум пройдет в Астане 8-9 июня.