Министры экономики и энергетики Азербайджана примут участие в Астанинском международном форуме

Министр Энергетики Парвиз Шахбазов и Министр Экономики Микаил Джаббаров примут участие на Астанинском Международном Форуме.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов примут участие в Астанинском международном форуме.

Как передает Report со ссылкой на программу мероприятия, Пярвиз Шахбазов будет участвовать в панельных дискуссиях на тему "Развитие возобновляемой энергетики в Центральной Азии и Азербайджане: альтернативные способы обеспечения энергетической безопасности", а министр экономики Микаил Джаббаров - в панельной дискуссии, посвященной развитию транспортных связей в Центральной Азии.

Форум пройдет в Астане 8-9 июня.