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Министры экономики и энергетики Азербайджана примут участие в Астанинском международном форуме

Министры экономики и энергетики Азербайджана примут участие в Астанинском международном форуме Министр Энергетики Парвиз Шахбазов и Министр Экономики Микаил Джаббаров примут участие на Астанинском Международном Форуме.
Энергетика
19 мая 2023 г. 16:05
Министры экономики и энергетики Азербайджана примут участие в Астанинском международном форуме

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов примут участие в Астанинском международном форуме.

Как передает Report со ссылкой на программу мероприятия, Пярвиз Шахбазов будет участвовать в панельных дискуссиях на тему "Развитие возобновляемой энергетики в Центральной Азии и Азербайджане: альтернативные способы обеспечения энергетической безопасности", а министр экономики Микаил Джаббаров - в панельной дискуссии, посвященной развитию транспортных связей в Центральной Азии.

Форум пройдет в Астане 8-9 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iqtisadiyyat və energetika nazirləri Astana Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcəklər
Версия на английском языке Azerbaijan’s ministers of economy, energy to take part in Astana Int’l Forum

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