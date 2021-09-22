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Министры энергетики стран ЕС обсудят рост цен на электроэнергию

Министры энергетики стран ЕС обсудят рост цен на электроэнергию Министры энергетики стран Евросоюза на неформальной встрече позже в среду обсудят рост цен на энергию в Европе и пути улучшения ситуации.
Энергетика
22 сентября 2021 г. 14:49
Министры энергетики стран ЕС обсудят рост цен на электроэнергию

Министры энергетики стран Евросоюза на неформальной встрече сегодня обсудят рост цен на электроэнергию в Европе и пути улучшения ситуации.

Как передает Report, об этом сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Я планирую поднять вопрос цен на энергию. Мы обсудим с министрами энергетики то, как мы можем разрешить ситуацию, какие инструменты есть для этого", — сказала она.

Симсон считает, что в ситуации с ценами Евросоюзу нужно больше инвестировать в возобновляемые источники энергии. "Они действительно предоставляют альтернативу нашей зависимости от импорта ископаемого топлива", — сказала она, добавив, что необходимо и повышение энергоэффективности.

В частности, цена на газ в Евросоюзе уже много недель находится на рекордных отметках. В середине сентября котировки октябрьских фьючерсов газ достигали 963,9 доллара США. Также эксперты сообщали, что и оптовые цены на электроэнергию в Европе били рекорды.

Однако схема расчета цены на электроэнергию для конечных потребителей в странах ЕС не одинакова, поэтому и влияние на нее скачка цен на газ различно. ЕК отмечала, что цены формируются, в том числе, и с учетом стоимости транспортировки и распределения энергии, налогов и сборов.

Еврокомиссия не исключает поддержку государствам Евросоюза из-за роста цен на электричество. У них есть различные механизмы помощи уязвимым слоям населения. Однако для выработки мер поддержки ЕК и государства союза должны внимательно изучить причины роста цен, поскольку они зависят далеко не только от цен на газ, заявляла Еврокомиссия.

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