Министры энергетики ЕС не согласовали ограничение цен на российский газ

Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Министры поручили Еврокомиссии изучить возможности ограничения цены на все виды газа, получаемого в ЕС. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения по борьбе с энергетическим кризисом на следующей неделе", - сказала Симсон.