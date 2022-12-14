Министры энергетики Азербайджана, Турции и Туркменистана провели переговоры

Министры энергетики Азербайджана, Турции и Туркменистана Парвиз Шахбазов, Фатих Донмез, Чарымурад Чурпеков провели переговоры в туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

Министры энергетики Азербайджана, Турции и Туркменистана Парвиз Шахбазов, Фатих Донмез, Чарымурад Чурпеков провели переговоры в туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, на встрече глав ведомств было заявлено о подготовке к подписанию важных соглашений, которые "придадут импульс" развитию отношений в сфере энергетики.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в увеличении объемов и диверсификация поставок энергоносителей на мировые, в том числе европейские рынки. Стороны обсудили поставки туркменского газа в Европу транзитом через Азербайджан и Турцию.

Говоря об экспорте туркменской электроэнергии, "стороны пришли к единодушному мнению, что открывающиеся большие перспективы для расширения партнерства в этой сфере обуславливают необходимость налаживания согласованного международного сотрудничества", - сообщило госинформагентство Туркменистана.

Отметим, что в туристической зоне "Аваза" состоялась также встреча глав МИД трех стран.