​Министры ОПЕК+ провели неформальную встречу

Ряд министров ОПЕК+ провел неформальную телеконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила ОПЕК.

"Несколько министров ОПЕК и не-ОПЕК, подписавшие декларацию о сотрудничестве (соглашение ОПЕК+ - ред.), провели неформальную телеконференцию, чтобы коллективно обсудить текущую драматическую ситуацию на рынке нефти", - сообщила ОПЕК в своем микроблоге в Twitter.

"Министры подтвердили свою приверженность соглашению о сокращении добычи нефти", - также уточняет организация.

Отметим, что среди участников встречи были Алжир, Венесуэла, Нигерия, Казахстан, Азербайджан. Отмечается, что они призвали президента ОПЕК, министра энергетики Алжира Мохамеда Аркаба на регулярной основе проводить такие заседания.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Но, несмотря на договоренности, нефть продолжает стремительно дешеветь, а фактическое сокращение добычи альянса начнется только с мая.